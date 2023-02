“Tornare ai Cda per enti e agenzie regionali? Inutili e dannosi, non perdiamo tempo”

Oristano

Emanuele Cera (Forza Italia) chiede la nomina di amministratori unici, secondo legge

“Inutili e non necessari”: l’idea di ripristinare i consigli di amministrazione per gli enti e delle agenzie regionali non piace al consigliere regionale di maggioranza Emanuele Cera. “No ai Cda”, ha detto l’esponente di Forza Italia Sardegna, “si provveda con urgenza a nominare gli amministratori unici, così come previsto dalla legge vigente, senza perdere ulteriore tempo ed energie nella composizione di organismi di amministrazione inutili e non necessari in questo particolare momento”.

Cera non ha mai nascosto la sua contrarietà sul tema. E parte all’attacco dopo il tentativo – da parte di qualche consigliere di maggioranza – di inserire nel collegato alla legge finanziaria una norma che ripristini i consigli di amministrazione: ha ricordato che questa possibilità non è stata mai condivisa in un tavolo politico e in passato è stata bocciata più volte. “Per ciò che mi riguarda”, ha ribadito Cera, “non ritengo sia un obiettivo della coalizione, è l’ultima delle necessità”.

L’esponente di Forza Italia ha individuato le priorità della Giunta e del Consiglio, chiamati a “dare urgentemente risposte alle ancora numerose necessità e ai tanti argomenti che necessitano risoluzione”. “Non posso non citare la necessità di riequilibrio delle prestazioni sanitarie riguardanti i territori più in difficoltà, come l’Oristanese e il Nuorese. Il problema dei collegamenti aerei e navali da e per la penisola”, ha aggiunto, “grava sulle famiglie e sulle imprese limitando lo sviluppo turistico”.

E ancora, sulla “estrema urgenza della dotazione di una norma urbanistica che dia certezza e risponda alle necessità del settore delle costruzioni che, superati i bonus attualmente in corso, potrebbe, se non sostenuto adeguatamente con un efficace piano casa e regole certe, sprofondare in una crisi senza precedenti. Inoltre”, ha concluso il consigliere del gruppo Forza Italia Sardegna, “è necessario un sostegno più convinto e celere, anche attraverso una riforma e una ristrutturazione organica delle agenzie agricole, a favore del settore agro-zootecnico e dei trasporti su gomma. Sono tutte necessità che rivestono carattere d’urgenza di cui il Consiglio deve farsi carico, altro che Cda”.

Martedì, 14 febbraio 2023