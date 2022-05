Tornano a Nuoro il Festival e i seminari Jazz - Sardegna

Tornano in città i seminari e il festival Nuoro Jazz dal 23 al 31 agosto con importanti nomi protagonisti dei concerti: dal trio Aka Moon alla cantante Roberta Gambarini, alla sassofonista Carmela Falato al fisarmonicista João Barradas, e tanti giovani musicisti della rete Medinea con il saggio-concerto finale a Onifai.

Dopo due edizioni condizionate dall'emergenza Covid-19, la manifestazione riprende il suo cammino nel capoluogo barbaricino con i seminari organizzati dall'ente muscale di Nuoro. Insieme alle lezioni ritorna anche il festival con i concerti che si snoderanno allo Spazio Ilisso , al Museo Man e nel Giardino della Biblioteca Satta. Fondati nel 1988 da Paolo Fresu con Antonietta Chironi, presidente all'epoca dell'Ente Musicale di Nuoro, i seminari si concluderanno con l'assegnazione di varie borse di studio ai migliori allievi. I concerti pre-serali si svolgeranno allo Spazio Ilisso alle 18 dove si esibiranno Marcella Carboni (arpa) e Francesca Corrias (voce) in trio con Filippo Mundula (contrabbasso), il duo di Max De Aloe (armonica) e Salvatore Maltana (contrabbasso), e le solo performance di Dado Moroni (pianoforte) e Paolino Dalla Porta (contrabbasso). I concerti serali alle 21 sono previsti nel Giardino della Biblioteca Satta e si aprono il il 22 agosto con il trio composto dal chitarrista nuorese Angelo Lazzeri, il contrabbassista Guido Zorn e Alessandro Fabbri alla batteria. In arrivo dal Belgio, martedì 23, il progetto Aka Moon di Fabrizio Cassol (sax), Michel Hatzigeorgiou (basso) e Stephan Galland (batteria), formazione di primo piano della scena jazzistica belga, impreziosita dalla presenza a Nuoro di João Barradas, uno dei fisarmonicisti europei più rispettabili e riconosciuti, atteso l'indomani alle 18 in un concerto in solo al Museo Man.

Martedì 30 agosto il festival si trasferisce al Teatro Eliseo per il concerto dei giovani musicisti provenienti da diversi angoli dell'area mediterranea.

I musicisti della residenza Medinea proporranno al pubblico di Nuoro Jazz gli esiti delle attività in cui saranno impegnati per due settimane. Altri giovani musicisti saranno i protagonisti del saggio-concerto finale: un evento che andrà in scena il 31 agosto a Onifai, il borgo della Baronia a una quarantina di chilometri da Nuoro.



Fonte: Ansa Sardegna