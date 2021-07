I casi di positività al covid in Sardegna sono aumentati del 22% in una settimana, nonostante i casi su 100.000 abitanti siano in leggera diminuzione, passando da 144 a 143. I dati sono della fondazione Gimbe che, come ogni giovedì, fa il punto della situazione nelle regioni italiane. Sono undici le regioni in cui i contagi sono in crescita: Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Province autonome di Trento e Bolzano, Sicilia, Toscana e Veneto, oltre naturalmente alla Sardegna. Nelle altre regioni i casi continuano invece a diminuire. Per quanto riguarda i vaccini, nell’isola è immunizzato con doppia dose o dose unica Johnson&Johnson il 36,1% dei sardi, a cui va aggiunto il 21,7% di chi ha ricevuto la prima dose.

L'articolo Tornano a crescere i contagi Covid in Sardegna: +22% in una sola settimana proviene da Casteddu On line.