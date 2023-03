Torna l’ora legale: nella notte tra sabato e domenica lancette un’ora avanti

Oristano

Con il nuovo orario tornano le vecchie polemiche

Stanotte si dorme di meno: con il ritorno all’ora legale, le lancette della sveglia dovranno essere spostate un’ora avanti.

Avremo un po’ più di luce alla sera fino al 29 ottobre, quando si passerà nuovamente all’ora solare.

E con il cambio dell’ora – per convenzione alle 2 del mattino, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo – torna puntuale la solita domanda: sarà l’ultima volta? Lo vorrebbe la Società italiana di Medicina ambientale (Sima) che già lo scorso anno aveva promosso – insieme a Consumerismo No Profit – una petizione per abolire il doppio orario, ormai entrato nella routine annuale dal 1966.

Secondo la Sima, che segnala una valutazione basata sulle tariffe elettriche attuali, sarebbero ben 382 i milioni di euro che verrebbero risparmiati con l’adozione dell’ora legale tutto l’anno.

Tuttavia era stata proprio l’Italia nel 2021 ad esprimersi a favore del mantenimento del doppio orario, con lo spostamento delle lancette in primavera e in autunno, quando nel 2019 Il Parlamento europeo aveva votato a favore dell’eliminazione del cambio.

Sabato, 25 marzo 2023