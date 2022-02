Oristano

Invito alla prudenza, vista la difficile situazione causata dalla pandemia di coronavirus

Dovrà essere una Sartiglia nel segno della prudenza e della responsabilità. Il sindaco Andrea Lutzu e il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo chiedono la massima collaborazione da parte dei cittadini per la prossima edizione della manifestazione, che torna in formato ridotto dopo un anno di pausa a causa della pandemia.

“Ci saranno le vestizioni dei componidoris, i cortei dei cavalieri con quasi tutte le pariglie presenti, la benedizione della città e l’incrocio delle spade. È una gran bella notizia per la città”, afferma il sindaco Andrea Lutzu. “Con i gremi, l’istituzione e i cavalieri abbiamo cercato una soluzione che potesse soddisfare il desiderio di fare la Sartiglia con la preoccupazione derivante dalla situazione sanitaria e credo si sia trovato un buon compromesso”.

Il primo cittadino si ritiene soddisfatto, ma invita i visitatori al rispetto delle regole del contenimento del covid e a evitare gli eccessi, visto il contesto sanitario.

“Abbiamo stabilito delle regole: utilizzo delle mascherine FFP2, evitare assembramenti, evitare il consumo di alcolici per non creare nuove condizioni di difficoltà per l’ordine pubblico e per le strutture sanitarie che vivono ancora una situazione di grave difficoltà”, dice ancora il sindaco Lutzu. “Sarà una giornata di festa, ma vorrei che fosse una giornata di festa responsabile e senza eccessi”.

“Non sarà certo ricordata come la migliore edizione della giostra ma è sicuramente quella che, pur fra mille paure e difficoltà, apre alla speranza di una quotidianità ricostruita dopo la lunga e difficile stagione della pandemia, con l’auspicio che il peggio sia ormai alle nostre spalle”, afferma, invece, il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, che si rivolge all’organizzazione e alla cittadinanza affinché non venga meno il senso di responsabilità e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto: “Regole indispensabili perché questa edizione, seppur in forma ridotta, venga ricordata come quella della rinascita e della ripartenza”.

Il prefetto, infine, esprime vicinanza ai centri che anche quest’anno a causa del Covid hanno dovuto sospendere i festeggiamenti di Carnevale: “Un ultimo pensiero desidero rivolgere ai cittadini di Marrubiu, Samugheo e Santu Lussurgiu che hanno dovuto, gioco forza, rinunciare con grande senso di responsabilità al loro carnevale”.

L’appello del sindaco Lutzu alla prudenza, diffuso stamane dall’ufficio stampa del Comune di Oristano

Venerdì, 25 febbraio 2022