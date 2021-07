Torna la processione sul Temo per la Festa della Madonna del Mare a Bosa

Per sottoscrivere e consegnare il modulo un marinaio del Circomare sarà a disposizione nella sede dei Barracelli, in Corso Garibaldi, da lunedì prossimo a giovedì 29 luglio, la mattina, dalle 9 alle 11 e il pomeriggio dalle 15 alle 17.

Nel rispetto delle misure Covid-19, potrà partecipare alla processione sul fiume in barca solo chi aderirà, attraverso la sottoscrizione del modulo pubblicato sul sito del Comune di Bosa , insieme all’avviso per i festeggiamenti.

Bosa quest’anno non rinuncia alla Processione sul fiume per i per i festeggiamenti della Madonna del Mare.

Bosa Per accompagnare il simulacro con la propria barca è necessaria l’adesione. Ecco come fare

Pier Franco Casula

La festa, tra le più importanti e partecipate della Planargia, che richiama numerose imbarcazioni abbellite con bandierine, canne e fiori per accompagnare il simulacro Madonna, lo scorso anno era saltata a causa dell’emergenza coronavirus e le disposizioni in materia di sicurezza.

Fonte: Link Oristano

