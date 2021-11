Vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi.

Tra i consigli anche quello di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile.

In presenza di fenomeni temporaleschi, la Protezione civile consiglia di restare nelle proprie abitazioni. Chi si trova in un locale seminterrato o al piano terra è invitato a salire ai piani superiori.

Ancora pioggia e maltempo nell’Oristanese e in Sardegna per la giornata di domani – domenica 14 novembre – , tanto che il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per rischio idrogeologico.

Fonte: Link Oristano

