Torna la Fiera regionale del cavallo di San Leonardo de Siete Fuentes, un cartellone davvero ricco

Un connubio tra tradizione e qualche novità. “Quest’anno si potrà andare alla scoperta della borgata sulla carrozza, ammirare gli asinelli dell’Asinara e assistere alle evoluzioni in sella ai cavallini della Giara. Ci sarà ancora il battesimo della sella per chi vuole cavalcare per la prima volta e una dimostrazione sulle tecniche della mascalcia”, ha spiegata Mariano Lo Piccolo, componente del consiglio d’amministrazione del Centro Commerciale “Bantzigallelle”, tra gli organizzatori. “Abbiamo poi deciso di riscoprire la compravendita dei cavalli, che in passato era il cuore della Fiera. Nonostante la contemporaneità abbia fatto accontonare la pratica, questa tornerà centrale in questa edizione”.

La Fiera regionale del cavallo di San Leonardo de Siete Fuentes rappresenta inoltre un’opportunità per scoprire l’artigianato locale legato non solo al mondo equestre. I visitatori potranno esplorare le bancarelle dei venditori specializzati, che offriranno una vasta gamma di prodotti artigianali, accessori per cavalli e articoli per la cura e il benessere equino. Sarà anche possibile degustare le prelibatezze gastronomiche del territorio presso gli stand enogastronomici presenti nell’area fieristica.