Torna la Festa della Birra a Palazzo Doglio

Nel mese dedicato alla birra, Palazzo Doglio si prepara a festeggiare “La Festa della Birra” Domenica 15 ottobre. Questo evento straordinario celebra la bevanda più conviviale di tutte, offrendo una selezione eccezionale di birre grazie al contributo del gruppo Heineken.

Tra le varietà proposte, spicca l’ultima nata in casa Ichnusa, l’Ambra limpida, un piacere per i palati che amano i sapori dolci, mentre la birra non filtrata soddisferà chi preferisce un gusto morbido con un leggero tocco di amaro nel finale. Inoltre, saranno disponibili birre a bassa fermentazione, caratterizzate da un corpo leggero, e altre come la Krusovice, con la sua pienezza, il colore dorato, una piacevole amarezza e un delicato aroma. Una selezione di birre, pensata per accontentare i palati più esigenti.

Il ticket degustazione, al costo di 10 euro, include 1 litro di birra, diviso in due mezzi litri, per consentire a tutti i partecipanti di sperimentare due birre diverse e creare un’esperienza unica.

Durante l’evento, i ristoranti della Corte offriranno una varietà di proposte di street food abilmente abbinate alle diverse tipologie di birra. La colonna sonora della giornata sarà scandita dal DJ set di TIXI e dalla musica live dei Radio Queen Sardegna, che riproporranno i grandi classici della storica band britannica dai primi successi, rievocando le grandi performance dal vivo.

Per garantire il massimo comfort, saranno allestiti tavoli e panche in Corte, per un ambiente rilassante, e per godere appieno della birra e delle prelibatezze dello street food.

Palazzo Doglio si trasforma ancora una volta in un luogo di incontro e divertimento, offrendo un’occasione unica per trascorrere una domenica in compagnia, condividendo momenti di piacere e convivialità.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 070 646 4154 o tramite email all’indirizzo [email protected] .