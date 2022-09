Oristano

Secondo Mocci, tanti detenuti hanno bisogno di assistenza medica specialistica



Tornano le operatrici socio sanitarie nelle carceri sarde e non fa eccezione l’istituto di Massama. Il segretario regionale della Uil Polizia penitenziaria, Michele Cireddu, parla di “giusto riconoscimento per l’indispensabile attività che hanno assicurato sia durante la pandemia che nelle fasi successive”.

“È arrivata finalmente la convocazione per il personale a cui le prestazioni lavorative erano state improvvisamente interrotte, senza nessun preavviso”, commenta Cireddu. “Sono state tra le protagoniste nel periodo della pandemia e nelle fasi successive, lavorando in prima linea al fianco degli altri operatori sanitari e rendendo un opera preziosissima al fianco della Polizia penitenziaria”.

Cireddu si ritiene soddisfatto, “dopo aver sollecitato il provveditore, il presidente della Regione, l’assessore alla Sanità e il responsabile della Protezione civile, che hanno fatto in modo che venisse ripristinato un servizio vitale per le carceri dell’Isola”.

“Ogni operatore contribuisce in maniera significativa allo svolgimento delle attività lavorative e la sinergia tra le varie figure professionali”, conclude il sindacalista, “è importantissimo per garantire il mandato che la Costituzione affida al sistema penitenziario. Alle operatrici che hanno nuovamente avuto il proprio lavoro va la nostra gratitudine e gli auguri per un futuro professionale sempre migliore e stabile”.

Ma almeno nel caso del carcere di Massama, secondo il garante dei detenuti Paolo Mocci, il ritorno dell’unica operatrice socio sanitaria in servizio è una “conquista di Pirro”. “Non risolve certo i problemi di tipo sanitario che ci sono all’interno del carcere”, ha detto Mocci. “Questi sono più provvedimenti da campagna elettorale, che non colmano le carenze fisiologiche delle quali l’assessore regionale alla Sanità dovrebbe occuparsi. A Massama ci vorrebbero dei medici specialistici per affrontare le specifiche necessità dei detenuti: un geriatra, per esempio, considerata l’età della popolazione carceraria. Oppure un dentista, perché mancano le dentiere”.

“A Massama l’operatrice che si occupava del triage di nuovi detenuti o permessanti era una sola, e la necessità è ben altra”, conclude Mocci. “Tra l’altro è un risultato effimero, perché a dicembre scadrà nuovamente il contratto”.

Giovedì, 15 settembre 2022