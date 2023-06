Torna il sereno nel centrodestra, ok a stadio, nuovi ospedali e ristrutturazione Brotzu di Cagliari

Torna il sereno, almeno per ora. Dopo una settimana vissuta pericolosamente dal centrodestra al governo della Regione, le agitatissime acque della coalizione sembrano placarsi. Dopo il vertice saltato a inizio settimana, il consiglio evaporato, gli strali reciproci, le minacce di ultimatum, il weekend promette tempo bello e stabile. Soddisfatti Fratelli d’Italia e Forza Italia, che con Antonella Zedda e Ugo Cappellacci sono stati i più battaglieri nell’opporsi a Solinas sul programma nuovi ospedali l posto dello stadio. Un programma che, a detta del presidente, non è reale ed è frutto di strumentalizzazione: “Si farà lo stadio, ma anche la casa dello studente e i nuovi ospedali, ma questo non esclude i lavori di ammodernamento al Brotzu”, ha garantito riportando pace e buone speranze di arrivare sereni a fine legislatura.

Soddisfatta anche la Lega, che però con il coordinatore regionale Michele Pais ha sempre e comunque sostenuto la linea Solinas, anche in vista delle ormai vicinissime regionali. Delle quali, assicurano i partecipanti, non si è parlato, né tantomeno si è parlato di candidati: per quello, dice lo stesso Solinas, ci saranno tavoli nazionali “a cui il psd’az dirà la sua”.