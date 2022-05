Torna il maltempo nell'Isola, piogge e temperature giù - Sardegna

Temporali, vento, mareggiate e temperature in calo. Da giovedì 5 e almeno fino a domenica 8 maggio in Sardegna tornerà il maltempo con precipitazioni in quasi tutta l'Isola e un abbassamento delle temperature massime di cinque gradi. "Siamo influenzati dal transito di un sistema depressionario che passando sul Nord Africa porterà sulla Sardegna una diffusa instabilità con piogge e temporali per tutta la settimana - conferma il primo maresciallo Andrea De Sario dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - Giovedì 5 la maggior parte delle precipitazioni si registreranno nella zona centro settentrionale dell'Isola con cumulati tra i 10 e i 20 millimetri nell'arco della giornata (in un anno ne cadono circa 600 millimetri, nrd). Nei settori meridionali i cumulati saranno invece più modesti. I venti saranno orientali e soffieranno con forza sui quadranti meridionali con punte fino ai 70/80 chilometri orari su Capo Spartivento e Capo Carbonara. Mari agitati con possibile mareggiate lungo le coste esposte".

Piogge e temporali interesseranno a fasi alterne tutta la Sardegna anche venerdì 6, con cumulati in media tra i 15 e i 20 millimetri, ma con punte di 40 millimetri. I venti ruoteranno a settentrionali e potranno toccare i 50 chilometri orari sulle Bocche di Bonifacio, Sant'Antioco e isola di San Pietro. Sabato 7 il quadro climatico rimarrà invariato, mentre domenica 8 temporali e precipitazioni interesseranno soprattutto le aree centrali e meridionali della Sardegna, con un miglioramento nella parte settentrionale e con i venti che caleranno di intensità. Sul fronte delle temperature già da giovedì si registrerà un calo generalizzato nelle massime che passeranno dai 23-24 gradi di questi giorni ai 16-18, le minime invece rimarranno invariate tra i 10 e i 12 gradi.



Fonte: Ansa Sardegna