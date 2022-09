Dopo il successo della prima edizione tenutasi a Maggio, la Corte Doglio celebra l’inizio dell’autunno con un nuovo appuntamento del Doglio Flower Market, il mercato dei fiori in centro città firmato Sgaravatti, in programma Domenica 2 ottobre, dalle ore 10 alle ore 15.

Il protagonista assoluto di questa seconda edizione sarà l’ibisco, il cui fiore è stato eletto dagli esperti di Whole Foods Market come una delle principali tendenze alimentari per il 2022.

Oltre all’esposizione di questo meraviglioso arbusto tropicale, la manifestazione prevede diversi appuntamenti da non perdere. Tra questi, la cooking class con uno chef crudista per coloro che si vogliono cimentare con la cucina plant based, i laboratori per bambini di tutte le età del Floral Painting Kids Lab, che usa la pittura floreale per fare scoprire il magico mondo della botanica ai più piccoli – entrambe le attività prevedono la prenotazione obbligatoria -, lo showcase a cura di Pepebianco di una raffinata selezione di cappelli a tema floreale, realizzati a mano con fibre naturali, ispirati dall’elegante tradizione milanese dei copricapo di Orticola e, a partire dalle ore 11, un fuori menù “floreale” ideato da Alessandro Cocco, Executive Chef dell’Osteria del Forte.

Il mercato dei fiori in centro città è un’idea che nasce dalla precisa volontà di Palazzo Doglio, Italy’s Leading Hotel, e Sgaravatti Group, premio d’onore Euroflora 2022, di offrire alla città una nuova ed esclusiva esperienza all’insegna del bello, dei colori e dei profumi, sotto la raffinata curatela di Rosi Sgaravatti, la regina sarda del florovivaismo, nominata quest’anno Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ancora una volta la Corte di Palazzo Doglio si trasformerà in un giardino di colori e profumi dove trascorrere una domenica circondati dal verde in centro città.

PROGRAMMA

Dalle ore 10 alle ore 15: Flower Market a tema, Hibiscus

Vendita ed esposizione di Hibiscus, oltre a performance di arte floreale e talks di approfondimento sotto la raffinata curatela del gruppo Sgaravatti.

Corte Doglio, aperto a tutti dalle 10 alle 15

Dalle ore 10 alle ore 15: Pepebianco Flower Edition

Pepebianco, azienda locale specializzata nella continua ricerca di tecniche antiche di lavorazione di materiali e di forme che trovano ispirazione nell’osservazione della natura, presenterà una speciale selezione di cappelli a tema floreale realizzati a mano con fibre naturali.

Corte Doglio, aperto a tutti dalle 10 alle 15

Ore 10.00 e ore 11.30: FLORAL PAINTING KIDS LAB

Laboratori di un’ora per bambini di tutte le età

Quota di partecipazione: 12 euro

Corte Doglio, prenotazione obbligatoria via whatsapp o chiamando il numero 3288657183

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00: COOKING CLASS CRUDISTA

Corso di approfondimento e curiosità sulla cucina crudista

Quota di partecipazione: 25 euro

Palazzo Doglio – Osteria del Forte, prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 320

097 6433 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dalle 11.00: Fiori all’Osteria del Forte

Fuori menù “floreali” a cura dell’Executive Chef Alessandro Cocco e del Bartender

dell’American Bar di Palazzo Doglio

Osteria del Forte, prenotazione consigliata al numero 070 64 64 154

