Ales

Le premiazioni il 6 gennaio

Al via il concorso “Presepi 2022” promosso dall’ufficio informatico della diocesi di Ales-Terralba con la collaborazione del periodico diocesano Il Nuovo Cammino, gestito dalla Fondazione Santa Mariaquas.

Il concorso, alla sua seconda edizione, è rivolto alle parrocchie e alle famiglie dei paesi della diocesi di Ales-Terralba.

Per iscriversi basta inviare i propri dati: nome, cognome, foto o video del tuo presepe via mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 23 dicembre 2022 (regolamento e altre info nel sito della diocesi www.diocesiat.it).

Nella realizzazione dell’elaborato possono essere utilizzate tutte le tecniche di espressione meccanica, multimediale, grafica e pittorica, sia manuale che digitale secondo il proprio estro.

Il presepe sarà poi visionato dalla giuria di esperti composta da: un parroco, una giornalista, un esperto di presepi, un videomaker, una fotografa e un’animatrice della parrocchia provenienti da paesi diversi.

La giuria sarà presieduta dal vescovo Roberto Carboni. Per la parrocchia saranno valutati aspetti artistici, tecnici, teologici, personaggi, simbolici. Per le famiglie, i presepi saranno valutati dal punto di vista simbolico-teologico, delle innovazioni, della tradizione e dal punto di vista paesaggistico.

Non è richiesto un tema specifico ma si lascia spazio alla creatività e alla libera scelta dei partecipanti. I lavori della giuria dovranno concludersi con un verbale entro il 30 dicembre. Per la sezione dedicata alla parrocchia saranno assegnati 150 euro che potranno essere utilizzati per ampliare il presepio. Le premiazioni avverranno il 6 gennaio 2023.

Per la sezione privati e famiglie è previsto un cesto del valore di 100 euro con prodotti misti (per sostenere le nostre piccole attività locali) e un abbonamento a Il Nuovo Cammino.

Alla prima edizione, ideata per regalare una diffusa atmosfera di festa e per far sentire più forte il senso di appartenenza alla comunità, coinvolgendo parrocchie e famiglie hanno partecipato 32 famiglie e 10 parrocchie.

Venerdì, 9 dicembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.