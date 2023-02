Torna il carnevale a Cagliari: zeppole gratis nelle vie dello shopping e festa della birra in piazza del Carmine

Zeppole offerte ai clienti e festa della birra in piazza del Carime. Sono le novità del carnevale cagliaritano 2023, presentato stamattina a palazzo Bacaredda. Dopo 3 anni di stop a causa della pandemia riecco in città maschere e sfilate.

A coordinare l’evento l’associazione Sa Ratantira Casteddaia, erede della tradizione della Gioc, che dal 2017 cura le manifestazioni carnevalesche in città. Con loro le associazioni Senza Confini (quartiere Marina) il comitato di quartiere del Villaggio dei pescatori. Ospiti l’associazione Tuvumannu e i Viking group.

“Un grazie a tutte le associazioni”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “grazie alla loro passione questo patrimonio viene conservato. Purtroppo a causa delle bollette abbiamo dovuto ridurre il finanziamento. Confidiamo di afre una grande festa per il prossimo anno”.

Il programma: si parte giovedì 16 con la sfilata nel centro storico (Castello, Villanova, Marina e conclusione a Stampace). Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 in piazza del Carmine ci sarà il carneval beer festival “Birrande” con la musica di Claudia Aru, Rossella Duville e il gruppo cover Riff/Raff.

Sabato 17 febbraio in via Manno e in via Garibaldi “Dulcis in fundo” 63 negozianti offriranno ai clienti 166 kg di zeppole. Domenica 19 “Carnevale in famiglia” (sfilata tra corso Vittorio Emanuele II, via Manno, viale Regina Margherita, via Roma e largo Carlo Felice). Martedì 21 il corteo partirà da piazza Giovanni XXIII e attraverserà via Dante, via Paoli, via Garibaldi, via Manno e terminerà in via Santa Margherita, dove, nel vecchio campetto di calcio di Sant’Anna, verrà briciato, come da tradizione, Cancioffali. Sempre martedì 26 febbraio festa in piazza del Carmine la mattina (festa in maschera e zeppolata) e al pomeriggio (mascotte, danza, strucca bimbi e spazio per la lettura di fiabe).

Domenica 26 febbraio Vespiglia (la corse delle vespe) in via Azuni.

Eventi e culture (spicca lo spettacolo Carrasecare di Rita Atzeri a Casa Saddi domenica 19 febbraio) a anche a Pirri con “Su carrasciali pirresu” domenica 19, martedì 21 e domenica 26.