Partenza da Scano Montiferro e chiusura a Tempio passando per La Maddalena. Dal 30 agosto al 4 settembre torna Bookolica, il festival dei lettori creativi. È la quinta edizione: si parla del mondo dell'informazione, del cinema e della musica con ospiti come lo scrittore Walter Siti, l'inviata delle Iene e co-conduttrice di Filorosso Roberta Rei, l'illustratore Tanino Liberatore, la cantante e attrice Angela Baraldi, il regista Matteo Fresi, il giornalista Carlo Pizzigoni e tanti altri. Il programma prevede incontri, performance teatrali, reading, presentazioni di libri, concerti, mostre e installazioni.

Momenti di confronto e dialogo per affrontare insieme la tematica di questa quinta edizione, la violenza. "Il nostro viaggio di studio e di scoperta nasce dalla volontà di comprendere, tanto a livello culturale quanto personale e privato, una tematica così complessa che riguarda il nostro quotidiano - spiega Fulvio Accogli, direttore artistico del festival - ogni cambiamento è preceduto da un momento di consapevolezza: Bookolica vuole essere quel momento, quell'occasione di riflessione e confronto comune che ci porta a riconoscere la brutalità interiorizzata per prendere coscienza di cosa ci appartiene e cosa ci è imposto da sovrastrutture esterne".

Si parte il 30 con una giornata a Scano Montiferro dedicata al giornalismo d'inchiesta, in collaborazione con Indip. Poi tre giorni a La Maddalena dall'1 al 3 settembre. La chiusura, il 4 settembre, sarà a Tempio Pausania: la serata inizierà con la presentazione del murale a opera degli artisti Ericailcane e Bastardilla, e si concluderà con il concerto della cantante e attrice bolognese Angela Baraldi.

Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail