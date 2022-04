Sedilo

L’annuncio del parroco dall’altare. In paese ci si prepara alla grande festa della tradizione sarda. Un contest per il nuovo manifesto

Dopo due anni di stop per l’emergenza coronavirus torna anche la corsa dell’Ardia, una delle principali manifestazioni della tradizione sarda, che a luglio richiama a Sedilo migliaia e migliaia di persone nel santuario dedicato a San Costantino. Stamane , come da tradizione, don Battista Mongili, durante la messa pasquale, ha reso noti i nomi dei capicorsa. Mario Chessa guiderà la corsa a cavallo del 6 e 7 luglio. Allevatore di professione, il suo nome circolava da tempo e anche due anni fa era stato accreditato, prima che tutto si fermasse per la pandemia. Andrea Vargiolu, invece, sarà alla guida dell’Ardia a piedi. Impiantista, guiderà il drappello dei corridori due domeniche dopo l’Ardia a cavallo.

L’annuncio del parroco conferma la volontà di riprogrammare la grande corsa. Certo bisognerà capire con quali accorgimenti per assicurare la tutela sanitaria, ma a Sedilo sono convinti che con la fine dell’emergenza si potrà programmare la grande prova di coraggio in onore del santo, col drappello dei cavalieri protagonisti dell’emozionante corsa.

L’Associazione Santu Antinu, che l’organizza, si è già messa in moto. Due giorni fa ha lanciato un contest per la realizzazione del manifesto dell’Ardia. Intende coinvolgere tutti i fotografi appassionati dell’Ardia. A loro si è rivolta: possono inviare un massimo di 2 foto ciascuno all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 5 giugno prossimo. Le foto dovranno avere tema: Ardie passate (a cavallo o a piedi); aspetti caratteristici del Santuario di San Costantino o dell’anfiteatro naturale di Monte Isei; momenti legati alla festa;

Le foto dovranno essere il più possibile inedite e in formato jpg adeguato ad essere subito inserite nel manifesto.

Tra tutte le foto inviate, l’Associazione attiverà un sondaggio per decretare la foto più bella che darà lo sfondo al manifesto 2022.

Domenica, 17 aprile 2022