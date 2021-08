Torna agibile senza difficoltà la passerella per i disabili nella spiaggia di Bosa Marina

“È bello confrontarsi con chi rappresenta il mondo del volontariato, non scaricando responsabilità ma condividendo ragionamenti e cercando soluzioni, tenendo conto delle difficoltà oggettive delle problematiche da affrontare”, ha continuato il primo cittadino di Bosa. “Il confronto con l’associazione Sardegna accessibile coltiva l’ambizione di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni”.

Nei giorni scorsi il sindaco della cittadina, Pier Franco Casula e l’assessora ai Servizi sociali, Maura Marongiu, sollecitati dalle lamentele dei cittadini, alla presenza di alcuni rappresentanti di SardegnAccessibile, hanno voluto sperimentare in prima persona le difficoltà legate alle condizioni della struttura di accesso alla spiaggia per le persone con problemi di deambulazione.

Foto SardegnAccessibile

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a