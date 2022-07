Arborea

L’iniziativa è organizzata dal Comune, in collaborazione con l’Asl 5 di Oristano e l’associazione LiberiTutti

Sono più di 20 le persone che si sono prenotate per la Giornata del microchip gratuito ad Arborea, prevista per domani – mercoledì 20 luglio – ai locali ex Gil di Corso Italia, dalle 16:30 alle 18:30.

Un buon numero per l’iniziativa che dal 2015 si ripete in paese con la collaborazione dell’Asl n. 5 di Oristano e dell’associazione di volontariato LiberiTutti.

L’evento è rivolto ai possessori di cani e gatti della provincia di Oristano. Chi non è residente ad Arborea, dovrà premurarsi di ritirare prima i documenti dell’avvenuta microchippatura alla sede della polizia municipale di Arborea.

Per l’applicazione del microchip al proprio animale domestico, è necessario portare con sé un documento di identità e il codice fiscale. Per ricevere ulteriori informazioni sulla Giornata del microchip gratuito e per prenotare il proprio amico a quattro zampe, basterà telefonare i seguenti numeri di cellulare: 3471160509 e 3358382066.

L’associazione LiberiTutti ha confermato che domani verrà portato un numero di microchip superiore a quello delle prenotazioni telefoniche, a disposizione per gli animali portati direttamente per la microchippatura ad Arborea senza appuntamento.

