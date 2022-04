“Il forte legame con il Santo è ancora testimoniato dalla sfilata in costume che”, aggiunge la presidente della Pro loco di Sini, “nel giorno della festa, arriva sino alla chiesetta a lui intitolata. Immersa nella suggestiva cornice del centro storico , la Sagra de su pani saba rappresenta l’evento principale della comunità sinese. Durante il corso della Sagra si allestiscono gli stand gastronomici dove si mostrano le tecniche per la preparazione del dolce e dove è d’obbligo degustarlo”.

“Su “pani saba” è un dolce a base di mosto cotto, mandorle, uva passa e spezie varie e necessita di un lungo periodo di lavorazione”, spiega la presidente della Pro loco di Sini Katiuscia Massa. “Da secoli la preparazione de “su pani saba” è strettamente legata al culto di San Giorgio Martire. La manifestazione, che si avvale della collaborazione del Comune e della Regione, si svolge lunedì 25 aprile. Su “pani saba”, dolce tipico che viene preparato secondo un’antica tradizione, si tramanda da generazioni. Ancora oggi si usa preparare il pane sapato per donarlo al santo e dopo l’offerta il dolce viene venduto ed il ricavato utilizzato per la manutenzione della chiesa”.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/23/torna-a-sini-la-sagra-de-su-pani-saba-ricco-programma-della-pro-loco/

