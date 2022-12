Torna a Olbia pagaiata benefica "Babbo Natale vien dal mare" - Sardegna

Con "Babbo Natale vien dal mare" ritorna a Olbia la pagaiata di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno della Pollicino onlus, associazione che si occupa di supportare i bambini in ospedale e a domicilio. La manifestazione, arrivata alla sesta edizione, organizzata dall'Asd Kinarmonia con il patrocinio del Comune di Olbia, si svolgerà sabato 17 dicembre, alle 15,30 al molo Brin.

"Invitiamo tutti coloro che vorranno unirsi con sup, kayak, canoe o altri mezzi a partecipare dall'acqua vestiti in tema natalizio. Sul molo verrà allestito il banchetto di Pollicino e come tutti gli anni ci sarà un Babbo Natale che distribuirà piccoli doni ai bimbi presenti", spiega Maria Forteleoni, di Kinarmonia. "Siamo felici di poter dare nuovamente il benvenuto a questa manifestazione che unisce lo sport, l'intrattenimento per i bambini a uno scopo davvero meritevole", aggiunge l'assessora comunale allo Sport, Elena Casu. Nello stand dell'associazione, allestito sul lungomare, i volontari accoglieranno il pubblico con il loro sorriso e i loro doni, lieti di spiegare l'operato nella città. Chi vorrà potrà lasciare una piccola donazione e il ricavato servirà a finanziare le varie attività di Pollicino.



Fonte: Ansa Sardegna