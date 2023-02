Torna a casa dalla madre ma ha il divieto del giudice: 44enne denunciato a Giba.

Ieri a Giba, i carabinieri hanno denunciato per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare un 44enne di Sant’Anna Arresi, di fatto senza fissa dimora, disoccupato, e noto per pregresse vicende giudiziarie. L’uomo è indiziato del reato contestato non avendo ottemperato al provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari. I militari hanno infatti accertato che egli, dal mese di marzo 2022 al 13 febbraio 2023, ha fatto rientro presso l’abitazione della madre 62enne che in passato ha tormentato con maltrattamenti vari, fisici e morali, e con continue richieste di denaro. La donna dopo aver denunciato il figlio per le intollerabili condizioni di convivenza a cui era sottoposta, lo ha perdonato e accolto in casa.