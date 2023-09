Torna a casa con più di 100 ricci di mare ma i Forestali lo fermano: multato

Cronaca Gli echinodermi erano ancora vitali e sono stati ributtati in mare

Teulada

È stato intercettato mentre rientrava verso casa con 109 ricci di mare che aveva appena prelevato.

Un pescatore sportivo di Villa San Pietro è stato sanzionato dal personale della stazione forestale di Teulada, intervenuto nella zona della spiaggia di Campionna.

È accaduto ieri sera, intorno alle 19. L’uomo è stato avvistato e seguito dai Forestali, che hanno provveduto al sequestro dei ricci. Erano tutti ancora vitali e sono stati ributtati in mare.

Al pescatore è stato contestato un illecito amministrativo che prevede una sanzione da 1.000 a 3.000 euro.

“Nonostante la crescente sensibilità collettiva per la tutela dell’ambiente, si continuano a registrare illeciti in pregiudizio dello stock dei ricci di mare, sia da parte di turisti che di pescatori locali”, si legge in una nota diffusa dal Corpo forestale, nella quale si ricorda che “la conclamata penuria di ricci costituisce una severa criticità per la biodiversità marina”.

Venerdì, 1 settembre 2023

