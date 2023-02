Tormentava genitori per avere soldi per la droga, arrestato - Sardegna

(ANSA) - SANTADI, 23 FEB - Tormentava i genitori per ottenere denaro per l'acquisto della droga: arrestato un 39enne di Santadi. Lo scorso 30 gennaio i carabinieri lo avevano denunciato per maltrattamenti contro familiari conviventi.

L'attività persecutoria dell'uomo si era rivolta contro i genitori da circa due anni, sempre a caccia di soldi per l'acquisto di sostanze stupefacenti: li aveva vessati e insultati quotidianamente, tormentandoli con continue richieste.

Il risultato delle indagini dei militari si è tradotto in un'informativa di reato diretta alla Procura della Repubblica.

Ieri si è arrivati a un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dalla locale Sezione Gip. La particolare urgenza con cui è intervenuto il provvedimento restrittivo - spiegano i militari - deriva dal constatato pericolo che riguardava i genitori dell'uomo.

Stamattina all' alba i carabinieri hanno fermato il 39enne e lo hanno portato alla casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna