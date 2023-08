Tormenta la ex nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico: arrestato a Settimo.

Ieri a Settimo San Pietro, i Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno tratto in arresto un quarantenne disoccupato, noto per precedenti vicende. L’uomo si trovava in condizioni di limitazione della libertà personale, in quanto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese, a seguito della commissione del reato di maltrattamenti in famiglia. Gli era stato anche messo un braccialetto elettronico per verificarne i movimenti. I Carabinieri avevano nei giorni scorsi documentato reiterate violazioni da parte dell’ uomo delle prescrizioni imposte dalla magistratura. Ne è seguito un ulteriore provvedimento da parte dell’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari che ha disposto la revoca della misura e l’immediato trasferimento presso la casa circondariale di Uta. In almeno una decina di circostanze l’uomo era andato a presentarsi sotto casa dell’ex compagna, bussando alla porta talvolta anche violentemente.