Tormenta la ex dopo la fine della convivenza, operaio allontanato dalla casa della donna a Sant’Antioco.

Ieri pomeriggio a Sant’Antioco i carabinieri hanno dato seguito ad un’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentanti dalla persona offesa per un operaio 58enne del luogo. Dopo l’interruzione della convivenza con la propria ex compagna, nel tentativo di riconquistarla o forse anche soltanto per un sentimento di rivalsa, l’uomo ha iniziato a tormentarla facendosi trovare sulla sua strada e cercando di contattarla con ogni mezzo, generando in lei uno stato di ansia e di paura per la minaccia immanente che l’uomo rappresentava nei suoi confronti. I carabinieri vigilano affinché sia data esecuzione alla misura e prenderanno provvedimenti qualora non venisse rispettata.