IL TORO SCENDE A…SAN GAVINO

DI GIGI GARAU

Splendida vittoria del Cagliari a Torino, i rossoblù protagonisti di una gara superlativa, in vantaggio nel primo tempo con Bellanova, subiscono il pareggio di Belotti all’inizio della ripresa, poi ci pensa Alessandro Deiola da san Gavino a rimettere le cose a posto, siglando un gol stupendo con un gran diagonale di sinistro dal limite dell’area. Quindi la possibilità di triplicare le reti che capita sui piedi di Goldaniga a due passi dalla linea di porta ed è Milinkovic – Savic con molta fortuna e un po di deretano a sventare il terzo goal del Cagliari. Mazzarri ha visto ancora bene, schierando Altare sulla sinistra e Goldaniga a destra, Lovato centrale ha fatto il resto. Un super Grassi ha messo ordine a centrocampo e non è casuale che l’assit per Bellanova che porta in vantaggio il Cagliari, nasce proprio dai suoi piedi. E’ un Cagliari che sta imparando la lezione, soffrire, combattere e ripartire, una squadra che non molla mai e piano piano sta facendo tesoro degli errori commessi nel passato, Pavoletti subentra a Gaston Pereiro e da una svolta decisiva alla gara, lotta, recupera palloni, apre sulle fasce e da la palla del raddoppio a Deiola.

Questo è il Cagliari di Mazzari, che nel girone di ritorno viaggia a ritmo da capolista, i giovani hanno portato la giusta voglia di far bene e Walter Mazzari è riuscito ad infondere in questi ragazzi, una grinta e una determinazione che nel girone di andata sembrava impossibile da raggiungere. Un pensiero affettuoso agli oltre 400 sardi che hanno popolato lo stadio di Torino, incoraggiando la squadra dal primo all’ultimo minuto e ora la testa a sabato prossimo per la sfida con la Lazio che promette sviluppi interessanti.

L'articolo Torino-Cagliari 1-2, Bellanova e Deiola matano il Toro: i rossoblù volano e vincono ancora proviene da Casteddu On line.