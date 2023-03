Topo d’auto tenta il furto ma cade in pieno nella trappola della vittima: sedicenne denunciato a Sestu.

E’ accaduto ieri a Sestu. I carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un sedicenne del luogo, già noto per precedenti vicende. Un’artigiana trentasettenne, stanca dei ripetuti furti avvenuti ai danni della propria Citroen Picasso, e dei danni che ne sono conseguiti, ha deciso di trovare un rimedio. Ha fatto quindi installare da un elettrauto all’interno dell’abitacolo del mezzo una telecamera e ha lasciato una vecchia borsa sul sedile posteriore, in bella vista per possibili malintenzionati. All’interno della borsa ha anche collocato dei soldi falsi. La trappola ha funzionato perfettamente: il video ha mostrato il giovane che, forse per evitare danni al mezzo, è riuscito con una tecnica particolare e con molta abilità a far scendere un finestrino dell’auto e a quel punto si era impossessato della borsa. È verosimile che anche i precedenti furti siano da addebitare allo stesso giovane.