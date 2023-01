I militari del NAS hanno pertanto disposto il fermo/sospensione dell’attività di commercio all’ingrosso, a tempo indeterminato fino alla risoluzione di tutte le non conformità rilevate in fase ispettiva.

All’interno dell’edificio destinato a deposito di semilavorati, materie prime e alimenti, nella parte inferiore di tutte le scaffalature adibite a deposito, si è osservata la presenza di sporcizia, di imballaggi accantonati o dimenticati, di residui di prodotti non rimossi da tempo e stratificati, soprattutto in corrispondenza degli angoli con le pareti perimetrali.

Topi morti, cicche di sigarette, sporcizia: non è stato un bello spettacolo quello che si sono trovati di fronte i carabinieri del NAS di Cagliari assistiti da una pattuglia della locale Stazione che ieri sera hanno compiuto un’ispezione igienico sanitaria in un’azienda impegnata nel campo della distribuzione degli alimenti e che dispone di sei depositi di prodotti alimentari, di due aree di smistamento, di tre celle frigo e di una zona adibita ad uffici.

Fonte: Link Oristano

