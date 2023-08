Topi d'auto in azione a Quartu, prese di mira numerose vetture durante la notte

Sono i ladri che si dedicano specificamente ai furti nelle automobili quelli che due notti fa hanno fatto razzia di tutto ciò che hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo dopo aver spaccato i finestrini. In via Sant’Antonio ma anche in via D’Azeglio l’amara sorpresa per i proprietari e per i passanti che, delusi e preoccupati, hanno espresso un forte malumore per l’accaduto. “Era successo l’anno scorso anche a mio marito” commenta una cittadina, “non è possibile che ogni tanto si risvegliano e distruggono le auto in sosta. Spero che vi siano telecamere” afferma un residente. Una situazione che oltre a creare un danno economico genera preoccupazione tra gli abitanti che, non avendo un posto auto riservato, parcheggiano in strada con la paura che, al mattino, il proprio mezzo sia stato manomesso dai delinquenti.