Esasperati, disperati, sull’orlo di una crisi di nervi. Comprensibilmente, perché l’emergenza è di quelle serie: topi, ovunque e comunque, nonostante gli interventi di disinfestazione estesi anche in alcune scuole.

I residenti di Villanova e Stampace non ne possono più: i roditori sono ancora ovunque e persino nelle case è impossibile proteggersi, perché rosicchiano le zanzariere e si infilano riuscendo poi ad arrivare ovunque. In tanti danno la colpa di quanto sta accadendo al fatto che la città è sporca, e dunque diventa l’habitat ideale per i fastidiosi roditori. “A parte l’orrore di vederli spuntare così, come se nulla fosse, ci sono da considerare l’aspetto sanitario e quello della sicurezza, soprattutto per i nostri bambini”, dice per esempio Rossella.

Ma se nel centro storico l’emergenza è esplosa, non va sicuramente meglio in periferia. Provate a fare un giro a Mulinu Becciu, per esempio: lì è facile incontrare topi che passeggiano indisturbati sui marciapiedi.

