Questi i grandi temi già nell’agenda di Sanna. “Il mondo agricolo, allevatoriale e pastorale dei nostri territori”, ha ricordato, “ha di fronte sfide importanti sul piano del rinnovamento generazionale (sono infatti sempre meno i giovani che decidono di andare a lavorare in campagna) e della mancanza di manodopera specializzata. Le nuove tecnologie e i macchinari possono venire incontro alle esigenze dei nostri imprenditori solo fino a un certo punto, poi è fondamentale la presenza umana in azienda”.

“Dobbiamo lavorare su progetti di medio e lungo periodo”, ha dichiarato il nuovo presidente di Confagricoltura Oristano, “e al contempo dobbiamo gestire le emergenze legate alla crisi climatica in corso e alla sanità animale: dalla gestione idrica, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica, all’aumento dei costi energetici e dei carburanti, passando per le ultime criticità legate all’emergenza delle cavallette, al sierotipo 3 delle Blue tongue (di cui non esiste alcun vaccino) e alla malattia emorragica del cervo, ennesima piaga che minaccia pericolosamente il comparto bovino”.

Paolo Mele

Fonte: Link Oristano

