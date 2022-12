Tommy e Giacomo, morti nel mare sardo che amavano alla follia: inchiesta della Procura

Tommy Di Chello e Giacomo Bot erano due pescatori appassionati ed esperti e sono stati traditi dal mare sardo che amavano tanto, in un martedì pomeriggio di pesca finito in tragedia. Il motoscafo sul quale si trovavano per una battuta di pesca è finito contro gli scogli dell’Isola delle Bisce a La Maddalena. I due sono morti, i loro compagni di battuta si sono salvati ma hanno riportato gravi ferite. Di Chello lascia la compagna e una figlia di sei anni, a Golfo Aranci. Bot, napoletano, è pianto sui social network dai suoi tantissimi amici e conoscenti.

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per scoprire le esatte cause dello schianto sugli scogli. Come mia il Fisherman di Bot si è semi-inabissato? Una distrazione? Un guasto improvviso? O cos’altro? Nell’attesa delle verifiche ci sono due famiglie e tantissime persone sconvolte dal dolore.