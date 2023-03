Tombe distrutte al cimitero di Monserrato, lavori in alto mare e polemiche

Monserrato – Guerra dei loculi in città: la ditta appaltatrice incaricata dei lavori di manutenzione del camposanto avrebbe dovuto terminare ad agosto ma, a oggi, tutto è ancora in alto mare. Il sindaco Tomaso Locci e gli incaricati hanno effettuato un sopralluogo in cimitero dove sarebbero state riscontrate diverse anomalie, come il degrado di alcune tombe che sarebbero state anche danneggiate. Lavori tanto attesi, un investimento di 500 mila euro per la riqualificazione del luogo dove riposano i defunti e che, sinora, non sono ancora terminati. Al primo cittadino non è sfuggito il ritardo e ha provveduto a effettuare le verifiche direttamente nel cantiere. Non è esclusa una pratica che chiederà un risarcimento all’ impresa per il mancato adempimento delle tempistiche che, attualmente, si sono allungate sino a fine mese.