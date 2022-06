L'edizione "della ripartenza, nel segno della rinascita del settore": così Tiziana Rocca ha presentato, nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna a Cagliari, la quinta edizione di Filming Italy Sardegna Festival che si svolgerà fino al 12 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Presenti all'appuntamento: Josh Hartnett presidente della giuria cortometraggi, l'attrice francese Anne Parillaud, il protagonista di This Is Us Justin Hartley e l'attore spagnolo Maxi Iglesias insieme a Giulio Scarpati.

"L'indiscussa professionalità della Rocca - ha sottolineato l'assessore agli enti locali Quirico Sanna - è sempre stata per noi una garanzia. Da qui è normale un parterre così ricco di attori internazionali come quello di quest'anno. Bene così ha fatto il presidente Solinas a investire molto in cultura, quest'ultima è sicuramente la chiave di volta".

Josh Hartnett, presidente della giuria corti, ha detto di non vedere l'ora di giudicare ogni singolo film, perché "dai giovani ci si deve aspettare sempre molto". L'appello di Giulio Scarpati è stato invece tutto per le sale: "È importante ritornare in sala e capire che solo lì si celebra un evento collettivo". In primo piano anche il Women Power Award, ideato dalla Rocca, che verrà consegnato a una decina di donne. "Ci vogliono più donne registe - ha evidenziato Antonia Liskova - anche solo per scrivere di uomini dal punto di vista femminile. Io stessa mi misurerò con la regia".

Dello stesso parere Anne Parillaud: "Sono orgogliosa di essere in prima linea per combattere ogni tipo di discriminazione, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne". Tra gli ospiti di questa edizione, anche la madrina Donatella Finocchiaro, Julie Taymor, i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Winston Duke, protagonista di Black Panther, l'attore venezuelano Édgar Ramíre , James Franco e Naomie Harris. E ancora: il protagonista della saga di Twilight, Billy Burke; l'attore Jeremy Piven, Kabir Bedi; il premio Oscar Cuba Gooding Jr. e Regina King; il protagonista di Bridgerton, Jonathan Bailey; l'attrice Kate Walsh; l'attrice e modella Annabelle Belmondo; e Joe Cortese.

In rappresentanza del cinema italiano ci saranno infine: Raoul Bova, Veronica Pivetti, Massimo Ghini, Teresa Saponangelo, Euridice Axen, Rossella Brescia, Marcello Fonte, Giuseppe Zeno, Jasmine Trinca, Frank Matano, Filippo Nigro, Massimiliano Bruno, Roberto Farnesi, Anna Safroncik, Nicole Grimaudo, Antonia Liskova, Sarah Felberbaum, Carlotta Natoli e Nina Zilli.