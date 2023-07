Tittia nella leggenda, il fantino di Nurri vince il quinto Palio di Siena consecutivo

Palio di Siena, Tittia nella leggenda: quinta vittoria consecutiva per il fantino di Nurri

Giovanni Atzeni su Violenta da Clodia porta la Selva al trionfo. Per lui sono 10 i successi nella storica gara

È nella leggenda e lì è destinato a restare, Giovanni Atzeni di Nurri, per tutti “Tittia”. Il fantino sardo vince il quinto Palio di Siena consecutivo in sella alla sua Violenta da Clodia, fa esplodere di gioia la contrada della Selva e si ritaglia, indubbiamente, un posto nella storia. Una corsa molto tattica, iniziata dopo mezz’ora di attesa. E con la Sardegna che conquista anche il secondo gradino del podio grazie a Giuseppe Zedde, di Noragugume, in sella a Zio Frac.