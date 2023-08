Tittia cade, il palio di Siena vinto dal cavallo sardo scosso "Zio Frac" di Pozzomaggiore

Il palio di Siena 2023 lo vince il cavallo scosso, ossia senza fantino, dell’Oca. “Zio Frac” di Pozzomaggiore arriva primo dopo tre giri intensissimi. Alla partenza va in testa Tittia – Giovanni Atzeni di Nurri – ma il fantino cade dopo solo un giro, per la disperazione della contrada della Giraffa. Poi, altre cadute sino al traguardo, dove arriva primo “Zio Frac” senza il suo fantino Carlo Sanna, anche lui disarcionato durante i tre intensissimi giri. Per la contrada senese dell’Oca, che già detiene il numero massimo di vittorie dei palii, si tratta di un ritorno alla prima posizione atteso da dieci anni.