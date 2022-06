Nurachi

Attesi 400 arcieri per l’evento di fine estate



L’associazione Annuagras di Nurachi dà appuntamento a giovedì prossimo, il 23 giugno, per una gara regionale giovanile di tiro con l’arco. Si aspettano una trentina di ragazzi e ragazze, dai 9 ai 18 anni, provenienti dalle società sportive di tutta la Sardegna. Saranno suddivisi per età e per tipologia di arco a disposizione.

Intanto gli arcieri di Nurachi lavorano a un altro grande evento, in programma dal 23 al 25 settembre nella pineta comunale e nel campo di golf non molto distante: i Campionati italiani di specialità 3D.

Gli atleti tireranno le loro frecce da 24 piazzole, con una distanza che varia dai 5 ai 45 metri, puntando a bersagli di animali realizzati in poliuretano, in tre dimensioni. “Un’alternativa non violenta alla caccia”, spiega la società sportiva di Nurachi.

Per gli Italiani sono attesi a fine estate circa 400 atleti iscritti alla Fitarco, giovani e non, compreso qualche volto noto.

Martedì 21 giugno 2022

