Narbolia

In arrivo oltre 330 atleti per le tre giornate di gara. Apertura giovedì 22 settembre



Tra San Vero Milis e Narbolia, per la prima volta la Sardegna ospiterà i Campionati italiani individuali di tiro con l’arco 3D. In arrivo da tutta Italia 330 specialisti, che dal 23 al 25 settembre gareggeranno prima tra le pinete di Is Benas e Is Arenas, poi – per il gran finale – varcheranno i cancelli del Golf Club Is Arenas.

Cerimonia di apertura giovedì 22 settembre alle 19 all’Is Benas Country Lodge, una struttura ricettiva adiacente ai campi di gara. Venerdì 23 si comincerà con le gare di qualifica, distribuite su quattro campi, riservati a ogni tipo di arco e dotati di 24 piazzole ciascuno. I concorrenti con i due punteggi più alti andranno direttamente in semifinale. I classificati dal terzo al ventiduesimo posto invece si ritroveranno negli scontri di sabato mattina, fino a quando non resteranno solo in due e andranno a raggiungere gli altri semifinalisti nella struttura golfistica messa a disposizione dal patron dell’Is Arenas Golf Club, Piero Maria Pellò.

Il programma di venerdì pomeriggio prevede inoltre gli scontri mix team (coppie miste, un uomo e una donna) con ogni tipo di arco, mentre il pomeriggio di sabato sarà dedicato agli scontri a squadre. Il campionato si concluderà alle 13 di domenica 25 settembre, con le premiazioni dei vincitori.

La tre giorni sportiva di livello nazionale è il risultate della collaborazione tra il Comitato sardo della Fitarco, presieduto da Pino Spanu, e la società sportiva di Nurachi Annuagras Arcieri, capitanata da Ignazio Tiana. La rassegna tricolore vedrà all’opera 123 archi nudi, 64 longbow, 50 istintivi, 93 compound. Tra loro, 62 fanno parte delle categorie giovanili. Il movimento sardo partecipa con 90 atleti, distribuiti fra 13 società. Saranno coinvolti circa 30 volontari, sia nella preparazione dei campi, sia per fornire assistenza ai concorrenti.