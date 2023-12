Poteva essere una tragedia, se solo fosse accaduto qualche minuto più avanti. Un camion ha perso un gigantesco blocco di granito dal suo rimorchio mentre viaggiava sulla statale 131 in direzione Cagliari, all’altezza del bivio per Sardara. E’ successo all’alba, in un momento in cui dietro il tir non c’erano altri automnobilisti che, dato l’enorme peso del granito finito sulla strada, non avrebbero avuto scampo.

In aggiornamento