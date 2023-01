Tir in avaria in galleria, chiusa statale 131 in Sardegna - Sardegna

A causa di un mezzo pesante in avaria all'interno della galleria 'Chighizzu', è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 131 'Carlo Felice' all'altezza di Sassari.

Il traffico in direzione Sassari è deviato al bivio di Ossi (km 204,900), per proseguire lungo 'Scala di Giocca' (SS 127), e reimmettersi sulla SS 131 al km 209 circa da Viale Italia (viabilità comunale di Sassari). Viceversa, per il traffico in direzione Cagliari.

Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Fonte: Ansa Sardegna