“Olè olè olè Claudio Claudio”. Tifosi in delirio per l’arrivo, poco fa, a Elmas di Claudio Ranieri. Il nuovo allenatore del Cagliari è stato sommerso dall’abbraccio dei tifosi che, in centinaia, si sono recati all’aeroporto per salutarlo. Selfie, autografi e rito della sciarpa rossoblù per il nuovo mister, tornato in Sardegna dopo 30 anni per aiutare la squadra e la società in un momento di grave crisi di risultati e di feeling con la tifoseria. “E’ bellissimo, ci vediamo allo stadio”, queste le prime parole dell’allenatore romano. Tra un’ora la conferenza stampa di Ranieri alla Unipol Domus. Questo pomeriggio il primo allenamento nei campi di Sa Ruina ad Assemini. L’esordio il 14 gennaio in casa contro il Como.

