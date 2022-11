Niente da fare per Marilena Ibba, la 57enne dispersa da tante ore tra le macerie della villetta esplosa, a causa di una fuga di gas, nelle campagne sarde di Tiana. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, e purtroppo non c’era più nulla da fare. Le ricerche vanno avanti in modo serrato per cercare di recuperare vivo almeno l’altro disperso, il marito della Ibba, Guglielmo Zedda, di cinquantanove anni. Intanto, all’ospedale continuano a lottare tra la vita e la morte i genitori della donna: Eugenia Madeddu, 83 anni, e Duccio Ibba, di novanta, si trovavano al piano terra della casa al momento della tremenda esplosione. Non sanno ancora, viste le loro gravi condizioni, che la figlia, purtroppo, non ce l’ha fatta.

