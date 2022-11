La comunicazione ufficiale è giunta ieri a tarda sera, prevedibile, dopo il ritrovamento dei corpi senza vita dei due coniugi Marilena Ibba, 55 anni, e Guglielmo Zedda, 57 anni.

L’intero paese si stringe, quindi, alla famiglia, al figlio della coppia e prega per i genitori di Marilena, estratti vivi da sotto le macerie ma ricoverati in gravissime condizioni.

Una fuga di gas e una tremenda esplosione ha causato il crollo dell’abitazione che ha colto nel sonno le coppie.

Per ore le squadre dei soccorritori, dopo aver estratto l’anziana coppia, hanno lavorato per ritrovare anche Marilena e Guglielmo: l’esito delle ricerche, però, si è concluso di pomeriggio nel peggiore dei modi.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail