Thomas di Elmas: “Diabetico e obeso, per la sanità non sono abbastanza fragile per vaccinarmi”

Ha 45 anni, è sposato e “ha paura” del virus, Thomas Busonera: “Il mio medico e l’Ats non sanno cosa fare, scrivo email e non mi risponde nessuno. Ho 300 punti nello stomaco dopo un intervento delicato, non ho difese immunitarie: dov’è il mio vaccino?”Guardia giurata presso i centri commerciali, Thomas Busonera a Radio CASTEDDU: “Sono un diabetico insulino dipendente da 3 anni, con una obesità abbastanza importante e faccio quattro insuline al giorno e prendo 3 pasticche, però per la sanità io non rientro tra le persone fragili e non riesco a vaccinarmi in nessun modo.La mia diabetologa dice che al Binaghi non hanno strutture, nessuna competenza e il mio medico del famiglia non sa cosa fare. Chiamo l’Ats ma non mi rispondono, scrivo mail ed è la stessa cosa.Il portale dove bisogna registrarsi non non mi fa accedere e non rientro nelle gravi fragilità. Io ho subito anche un intervento di chirurgia bariatrica un mese fa e ho 300 punti nello stomacob sono una persona vulnerabile, ho paura di uscire e di contrarre il virus”.