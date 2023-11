Thiesi: addio a Lella Olmetto, la volontaria 38enne conosciuta in tutta l'Isola

Un tumore ha strappata alla vita la giovane donna che si prodigava per gli altri: conosciuta nel mondo del volontariato sardo, oggi i tanti “colleghi” piangono per la sua prematura scomparsa. Sempre sorridente, anche quando il male si era già manifestato. “Oggi è un giorno triste: si è spenta, battuta da un brutto male contro il quale ha lottato tanto”. Tempo fa Lella e i volontari dei paesi limitrofi si erano mobilitati per una raccolta di fondi da indirizzare ai bambini affetti da patologie oncoematoloche, attraverso associazioni che si prestano per garantire un’adeguata assistenza. Prestava il desiderio di portare un sostegno concreto e conosceva bene il valore della solidarietà e il dolore della malattia, non ha fatto mancare il suo preziosissimo contributo” hanno espresso gli amici di Lula. Tanti i messaggi postati su facebook in ricordo della ragazza: un cuore d’oro che ha conquistato tutti con la sua bontà e altruismo verso gli altri.