Teulada, incastrata dalla telecamera che stava rubando: denunciata

A Teulada, a conclusione di un attività di indagine dopo la denuncia querela presentata da una 37enne del luogo, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato alla procura di Cagliari, per furto in abitazione, una quarantasettenne del luogo, disoccupata, nota per precedenti vicende giudiziarie.

A seguito delle indagini condotte, è stato appurato che la responsabile del furto di una telecamera avvenuta all’interno dell’abitazione della denunciante era proprio lei. Nel rubare la telecamera non si era presa cura della possibilità di essere stata nel frattempo ripresa e che le immagini sarebbero rimaste implacabilmente nel server del sistema. Osservando successivamente tali immagini i carabinieri, che ben la conoscono, non hanno potuto fare a meno di individuarla quale autrice del delitto e di denunciarla.