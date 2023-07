Teulada in festa per il super nonnino Pietrino Culurgioni: ha spento ben 106 candeline

Teulada in festa per il super nonnino Pietrino Culurgioni che ha spento ben 106 candeline: la Sardegna si conferma la terra dei centenari dal Sud al Nord dell’Isola. Visibilmente emozionato e felice, tziu Pietrino non si è sottratto alla foto di rito assieme al primo cittadino Angelo Milia che a nome di tutta la comunità gli ha augurato buon compleanno. Cittadini speciali i centenari che possono ancora raccontare un secolo e più di storia vissuta, di come il mondo si è evoluto dopo le guerre e le carestie che hanno segnato i decenni passati. “Possa questo giorno – ha espresso il primo cittadino – essere solo l’inizio di un nuovo capitolo di meraviglie nella tua vita, straordinaria testimonianza della longevità che contraddistingue la nostra terra”. Alla festa in onore dell’ultra centenario ha partecipato anche l’amministrazione comunale di Domus De Maria.