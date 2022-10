Teulada, alla guida sotto l’effetto di cocaina esce di strada: 35enne denunciato dai carabinieri

Ieri a Teulada i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica un trentacinquenne residente a Piscinas, incensurato. L’uomo, attorno alle 17 del 10 agosto scorso a Teulada, sulla SS195 al km 67 + 500, mentre era alla guida di una Fiat intestata alla madre, ha perso il controllo del mezzo tanto da uscire dalla carreggiata e terminare la propria corsa contro una quercia. I carabinieri allora intervenuti, osservate le condizioni psicofisiche del giovane che non appariva esente dagli anomali effetti di qualcosa, avevano richiesto il suo accompagnamento tramite 118 all’ospedale Sirai di Carbonia per il compimento di analisi tendenti ad accertare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti che hanno dato ieri esito positivo per cocaina. La patente di guida gli è già stata ritirata, mentre la Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari saranno informate per gli aspetti di rispettiva competenza.