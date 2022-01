Ieri a Teulada, a conclusione delle necessarie indagini, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata un 54enne residente a Crema, disoccupato, già gravato da denunce. L’uomo, mediante una falsa inserzione di vendita di un container, sul sito on-line kingshopcontainer.com , ha ricevuto la somma di 450 euro, a titolo di acconto, da un 52enne imprenditore teuladino, che dopo avere a lungo atteso quanto acquistato, resosi conto di essere stato raggirato, ha denunciato il fatto in caserma, querelando l’anonimo autore dell’imbroglio. Il truffatore è stato identificato mediante il monitoraggio del percorso compiuto dal denaro e verifiche sull’identità del reale utilizzatore dell’utenza telefonica impiegata per ricevere i contatti dei candidati alla truffa.

Teulada, acquista un container in rete ma non lo riceve: denunciato 54enne di Crema.

